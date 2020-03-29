РИАМО - 29 мар. Пассажирам, которые не совершат во время режима самоизоляции ни одной поездки в столичном общественном транспорте, будут продлены проездные билеты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти вводят с 30 марта режим самоизоляции для всех жителей. Покидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения покупок или поездок на работу. Выходить на улицу также можно для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) и при необходимости вынести бытовой мусор.

«Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима не совершат ни одной поездки в общественном транспорте», - написал Собянин в своем личном блоге.

Согласно указу мэра, продлять действие проездного билета будут, если пассажир не пользовался им с 30 марта по 3 апреля.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в городе достигло 1014 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>