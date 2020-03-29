РИАМО - 29 мар. Жители столицы, у которых выявлена коронавирусная инфекция, будут получать бесплатные противовирусные препараты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти вводят с 30 марта режим самоизоляции для всех жителей. Покидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения покупок или поездок на работу. Выходить на улицу также можно для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) и при необходимости вынести бытовой мусор.

«По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции», - написал Собянин в своем личном блоге.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в городе достигло 1014 человек.

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