РИАМО - 29 мар. Жители столицы на улице, в магазинах и транспорте должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга, данная мера нужна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти вводят с 30 марта режим самоизоляции для всех жителей. Покидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения покупок или поездок на работу.

«Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси», - написал мэр в личном блоге.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в городе достигло 1014 человек.

Всего в РФ зарегистрировано 1543 случая заражения Covid-2019, вылечились от инфекции 64 пациента.

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