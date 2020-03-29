РИАМО - 29 мар. С 1 апреля в Московской области будут выплачивать компенсацию безработным жителям, общая сумма выплат составит 15 тысяч рублей, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье вводится режим самоизоляции. Он касается всех жителей, независимо от возраста.

«Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.

В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева уточняется, что гражданам, которых признали безработными с 1 апреля по 30 сентября, компенсацию будут выплачивать за счет бюджета региона.

Областная компенсация тем, безработным, которые стоят на учете в службе занятости по состоянию на 29 марта, будет установлена в беззаявительном порядке.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 1543 случая заражения данной инфекцией, выписано - 64 человека.

В Подмосковье на данный момент зарегистрировано 112 случаев заболевания Covid-2019, 10 пациентов выписаны.

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