РИАМО - 29 мар. В Московской области в организациях и предприятиях должны быть нанесены разметки, которые помогут посетителям соблюдать безопасную дистанцию друг от друга, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье вводится режим самоизоляции. Он касается всех жителей, независимо от возраста.

«Все организации и предприятия должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. Речь идет о нанесении разметки или установления специального режима посещения», - говорится в сообщении.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 1543 случая заражения данной инфекцией, выписано - 64 человека.

В Подмосковье на данный момент зарегистрировано 112 случаев заболевания Covid-2019, 10 пациентов выписаны.

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