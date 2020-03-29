РИАМО - 29 мар. В Московской области тем, кто заразился коронавирусной инфекцией, а также жителям, которые помогают в борьбе с ней, противовирусные препараты будут выдавать бесплатно, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Гражданам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно», - говорится в сообщении.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 1543 случая заражения данной инфекцией, выписано - 64 человека.

В Подмосковье на данный момент зарегистрировано 112 случаев заболевания Covid-2019, 10 пациентов выписаны.

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