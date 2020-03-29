РИАМО - 29 мар. В Московской области жители на улицах и в магазинах обязаны соблюдать дистанцию, не приближаться друг к другу, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Жителей Московской области с 30 марта обязали не покидать свой дом в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, на самоизоляцию должны уйти все жители, независимо от возраста. Выйти из дома можно для обращения за экстренной медпомощью, если существует прямая угроза жизни и здоровью, для проезда к месту работы и обратно. Также разрешается поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос мусора.

«Жители Московской области обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси», - говорится в сообщении.

Режим нахождения дома не ограничивает права граждан на въезд/выезд в Московскую область. Речь идет только о том, что нельзя без веской причины выходить из дома.

В Подмосковье на данный момент зарегистрировано 112 случаев заболевания Covid-2019, 10 пациентов выписаны.

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