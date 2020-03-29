РИАМО - 29 мар. Жителей Московской области с 30 марта обязали не покидать свой дом в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, на самоизоляцию должны уйти все жители, независимо от возраста, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Граждане не должны покидать дома. Исключения: обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос мусора», - говорится в сообщении.

Режим нахождения дома не ограничивает права граждан на въезд/выезд в Московскую область. Речь идет только о том, что нельзя без веской причины выходить из дома.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 1543 случая заражения данной инфекцией, выписано - 64 человека.

В Подмосковье на данный момент зарегистрировано 112 случаев заболевания Covid-2019, 10 пациентов выписаны.

По поручению губернатора в регионе проводится обработка мест общего пользования. Общественный транспорт работает в режиме выходного дня.

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