РИАМО - 29 мар. За тем, чтобы горожане без веской причины не нарушали режим самоизоляции, будет следить умная система контроля, власти города готовы ужесточить контроль за жителями, если это понадобиться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», - написал мэр в своем личном блоге.

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