РИАМО - 29 мар. В столице все горожане должны перейти в режим самоизоляции с 30 марта, покидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения покупок или поездок на работу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Покидать квартиру разрешается только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке», - написал Собянин в своем личном блоге.

Он добавил, что выходить на улицу также можно для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) и при необходимости вынести бытовой мусор.

Данный режим не ограничивает въезд или выезд из города. Запрет действует на передвижение по городу без веской причины.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в городе достигло 1014 человек.

Всего в РФ зарегистрировано 1543 случая заражения Covid-2019, вылечились от инфекции 64 пациента.

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