РИАМО - 29 мар. Все жители Московской области, которые находятся на самоизоляции после поступившего телефонного звонка от администрации муниципалитета, могут подать заявку на вывоз мусора от квартиры, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Памятка по выводу ТКО составлена для тех жителей региона, которым поступил соответствующий телефонный звонок о самоизоляции из администрации муниципалитета.

«По телефону проинформировать регионального оператора о необходимости забора ТКО от квартиры/дома. Номер телефона сообщает администрация муниципалитета. Поместить накопленные ТКО в двойные прочные мусорные пакеты и плотно их закрыть», - говорится в сообщении.

После того, как будет согласовано по телефону время вывоза мусора, поставить пакет с мусором за пределы квартиры или дома.

При этом самоизолированным гражданам запрещено лично контактировать с уполномоченным лицом, ответственным за вывоз мусора. А также им рекомендовали свести к минимуму личный контакт с пакетом отходов, который предназначен для вывоза уполномоченным лицом регоператора.

Для остальных жителей Подмосковья действует обычный порядок сбора и транспортировки отходов.

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