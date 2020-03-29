РИАМО - 29 мар. ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля произошло на эстакаде в столице, в результате аварии погиб байкер, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Дорожная авария произошла в 16:15 на эстакаде на пересечении Лермонтовского и Октябрьского проспектов.

«По предварительным данным, водитель, управляя мотоциклом, совершил наезд на препятствие, после чего произошло столкновение с грузовым транспортным средством. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб», - говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего ДТП.