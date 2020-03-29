РИАМО - 29 мар. Президент союза «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль рекомендовал россиянам в продуктовом магазине ходить только в перчатках, а свой телефон обрабатывать антисептиком, чтобы не заразиться Covid-2019, сообщает РИА Новости.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь», - сказал Рошаль.

Он подчеркнул, что особо важным правилом соблюдения гигиены является регулярное мытье рук, обработка рук и телефона антисептиком.

По его словам, жителям страны также необходимо избегать общения с людьми, которые имеют признаки простуды, не веселиться в больших компаниях, на улице соблюдать дистанцию от прохожих до 1,5-2 метров.

Врач отметил, что тем, кто простыл, не стоит посещать поликлиники, а при появлении признаков ОРВИ вызвать медицинского работника на дом или посоветоваться с оператором колл-центра.

На сегодняшний день на территории России выявлено 1534 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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