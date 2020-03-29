РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В микрорайоне Парковый подмосковного Подольска проверили санитарную обработку свыше 40 подъездов, ктрольные мероприятия провели по поручению главы городского округа, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайонах Подольска продолжаются проверки качества уборки и санобработки подъездов. Так, по поручению главы округа на днях была проведена проверка многоквартирных домов в микрорайоне Парковый.

«Осмотрены 43 подъезда по адресам: Парадный проезд, 4; Мраморная, 1/13, 4 ,6, 7, 10, 12. Во всех подъездах проведены работы. Графики уборки соблюдаются. Контроль будет продолжен», - говорится в сообщении.

На территории Московской области в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции проводят дезинфекцию подъездов во всех жилых домах. Обрабатывают ручки дверей и окон, лифты, перила, полы и стены. Работы сотрудники УК должны проводить в защитных костюмах.

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