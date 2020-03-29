РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Полицейские подмосковного Подольска приступили к рейдам по соблюдению режима самоизоляции, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье были введены строгие карантинные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. По 5 апреля закрылись фитнес-клубы, точки общественного питания, кальянные, торговые центры, магазины, где не продают продукты и товары первой необходимости, ограничен доступ в парки, огораживаются детские игровые и спортивные площадки.

«В дни внеплановых выходных дней, объявленных в России из-за распространения коронавирусной инфекции, сотрудники правоохранительных органов во главе с начальником управления по обеспечению общественной безопасности городского округа Подольск Андреем Крючковым провели рейды, которые показали, что далеко не все жители серьезно относятся к рекомендациям властей и врачей оставаться дома и не собираться компаниями», - говорится в сообщении.

28 марта в городском округе рейды прошли на территории поселка Дубровицы и лесопарка «Елочки».

По словам Крючкова, в период нерабочей недели полиция будет работать более активно и требовательно. Горожан просят с пониманием относиться к действиям сотрудников правоохранительных органов и способствовать им в исполнении важных служебных задач. Рейды будут продолжаться.

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