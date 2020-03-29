РИАМО - 29 мар. Возгорание произошло в сарае в деревне Тарасково городского округа Кашира, в результате пожара пострадал человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«28 марта в 23:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Московская область, городской округ Кашира, деревня Тарасково, улица Комсомольская. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Возгорание потушили в воскресенье в 01:40. В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и три единицы техники.

За прошедшие сутки на территории Подмосковья произошло 546 пожаров. Возгорания тушили почти 4,8 тысячи человек.