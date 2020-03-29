РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Настоятель Ильинского храма Петр Дынников освятил новую пожарную часть в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск, говорится в сообщении пресс-службы Подольского территориального управления силами и средствами ГУ Московской области «Мособлпожспас».

Начальник новой пожарной части №247 Игорь Борисов и пожарные, базирующейся на территории микрорайона Кузнечики, попросили православного священника освятить их подразделение.

«В воскресенье, 29 марта, состоялось освящение пожарной части. Чин освящения совершил настоятель Ильинского храма из села Лемешево Подольского благочиния протоиерей Петр Дынников в сослужении с помощником Константином Гудковым. Настоятель прочел молитву и окропил святой водой не только служебные и бытовые помещения, но и весь автопарк спецтехники», - говорится в сообщении.

В обращении к пожарным, благословив личный состав, батюшка отметил значимость их нелегкого труда и что нельзя оставаться без духовной поддержки в таком сложном и опасном деле. Настоятель пожелал им в несении службы помощи божьей и крепости духа.