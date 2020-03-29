РИАМО - 29 мар. В Москве отмечается улучшение условий рассеивания выбросов в атмосферу, в целом экологическая обстановка улучшилась, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Ранее появились сообщения о том, что в последние двое суток в столице отмечались кратковременные периоды роста уровня загрязнения атмосферы. Это было связано с неблагоприятными метеорологическими условиями, препятствующими самоочищению атмосферы (отсутствие осадков, слабый ветер).

«По состоянию на 11 утра наблюдаемые показатели снизились до нормативных величин. Вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе достигают: оксид углерода – 0,2 ПДКмр, диоксид азота – 0,5 ПДКмр, оксид азота – 0,3 ПДКмр, диоксид серы – менее 0,1 ПДКмр, взвешенные частицы РМ10 – 0,4 ПДКмр», - говорится в сообщении.

Рост уровня загрязнения в Москве не был связан с выбросами на предприятиях. Это подтверждают данные автоматических датчиков на трубах 55 самых крупных предприятий.

Утром в воскресенье в столице зарегистрирован лишь кратковременный рост концентрации загрязняющих веществ на отдельных станциях мониторинга, в том числе у автомобильных трасс.