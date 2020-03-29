РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 мар. В подмосковном Дзержинском 1,8 тысячи школьников получат продуктовые наборы вместо бесплатного питания в образовательных учреждениях с 30 марта, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

«Школьное питание - дома. С 30 марта семьи с детьми-учащимися получат продуктовые наборы вместо бесплатного питания в школах. Готовность наших школ к выдаче наборов проверила сегодня. В наборе – молоко, сок, геркулес, сахар, рис, шоколад, яблоки, макароны и гречневая крупа. Их получат 1,8 тысячи деток – те, кто сейчас получает льготное бесплатное питание», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что это вынужденная мера на время дистанционного обучения школьников из-за коронавируса.

«Но это подспорье для наших семей. Продуктовые наборы мы приготовили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», - заключила глава городского округа.

В Московской области все школы перешли на дистанционное обучение в рамках мер по недопущению распространения Covid-2019. Такой режим обучения продлится до 12 апреля.

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