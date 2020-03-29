РИАМО - 29 мар. В Сети появилось видео, как музыкант в доме в центре столицы устроил концерт для самоизолированных москвичей, видео разместил пользователь irinalarina54 в Instagram.

«Москва на карантине! Тихая, притихшая, почти безлюдная и без машин. А вот соседи веселятся!» - подписала видеоролик irinalarina54.

На видео видно, как барабанщик танцует под музыку, которая звучит из квартиры дома на улице Нижняя Красносельская, а затем начинает играть на барабанной установке, размещенной на балконе, сам.

В Москве ввели меры по предотвращению распространения коронавируса. Москвичам рекомендовали самоизолироваться и выходить из дома только в случае закупки продуктов или лекарств, а на улице соблюдать дистанцию до остальных людей 1,5-2 метра. Пожилым горожанам вообще не советуют выходить из квартир, все необходимое им привезут на дом волонтеры.

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