РИАМО - 29 мар. В воскресенье в столице на 97 году жизни умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев, сообщает ТАСС.

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», - сказала жена писателя Валентина Бондарева.

Юрий Бондарев родился в 1924 году. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Написал ряд романов, повестей и рассказов, среди которых «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Тишина», «Искушение» и другие.