РИАМО - 29 мар. Жителей Москвы начали призывать покинуть парки и оставаться дома по громкой связи, сообщает «Интерфакс».

Автомобили со специальными громкоговорителями замечены у Патриарших прудов в центре столицы.

«Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в 2 метра», - сообщается из громкоговорителей авто.

Когда машина с громкоговорителями прибыла в район сквера на Патриарших, в зоне отдыха находилось много людей, а на игровой площадке бегали дети. Сквер опустел после начала вещания, но через какое время там снова собрались люди.

Горожан просят оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зафиксировано 1534 случая заражения. В Москве выявлено 1014 заболевших человек.

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