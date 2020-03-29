РИАМО - 29 мар. На территории Подмосковья и Москвы на 30 и 31 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье «желтый» уровень из-за снега и обледенения будет действовать с 01:00 до 19:00 30 марта, в столице - с 03:00 до 21:00 30 марта, из-за сильного ветра в области - с 03:00 30 марта до 15:00 31 марта, в мегаполисе – с 04:00 30 марта до 16:00 31 марта.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Ярославской, Владимирской, Тверской и Смоленской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 30 марта днем температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Будет облачно, пройдет мокрый снег, снег, местами прогнозируется налипание мокрого снега, метель, гололедица.

Во вторник, 31 марта, будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, мокрый снег, гололедица, ветер также сильный с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура будет в пределах 0 – плюс 2 градуса.

Синоптики рассказали, что россиян ждет «малиновое» лето>>