РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Почти двухкилометровая пробка образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в воскресенье вечером, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 17:45, движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения транспортного потока составляет 7 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Стекольникова, Революционном проспекте и других.