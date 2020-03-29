РИАМО - 29 мар. Получение вакцины и вакцинация населения позволят победить коронавирус, но на это уйдет время, сообщает РИА Новости.

«Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины. Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», — сказал президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.

При этом Рошаль заметил, что конкретной таблетки, предупреждающей распространение коронавируса, нет. Вирус сам закончит свое агрессивное существование. Уменьшению его угрозы поспособствует возрастающий иммунитет у переболевших, а также вакцина.

На сегодняшний день в России зафиксировано 1534 случая заражения Covid-2019.

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