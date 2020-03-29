РИАМО - 29 мар. Согласно данным статистики, около 40% пациентов с Covid-2019, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легки в столичных больницах, моложе 40 лет, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В оперштабе отметили, что такие данные подтверждаются и примерами других стран. Независимо от возраста, всем нужно оставаться от дома.

«Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%», - отмечается в материале.

Также порядка 15% от общего количества тяжелых пациентов составляют люди в возрасте до 40 лет.

На сегодняшний день в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. В Москве зарегистрировано 1014 случаев заболевания.

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