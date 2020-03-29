РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 мар. В подмосковном Дзержинском власти города закрыли все детские площадки, чтобы жители соблюдали режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

«Мы сегодня закрыли все площадки. Давайте относиться ответственно к ситуации по самоизоляции. Исключите посещение детских площадок, карьера, берега Москва-реки», - написала Иванова в своем аккаунте в Instagram.

Она попросила жителей беречь своих детей и себя.

В Подмосковье был объявлен режим повышенной готовности из-за Covid-2019. Жителям региона рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это качается пожилых людей, так как они находятся в зоне риска по коронавирусу. В Подмосковье закрыты непродовольственные магазины, кафе, рестораны, бани, салоны красоты, развлекательные центры.

В подъездах всех жилых домов области ежедневно проводят дезинфекцию. Транспорт работает по расписанию выходного дня.

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