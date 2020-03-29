РИАМО - 29 мар. На Курском направлении Московской железной дороги пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, на месте работают сотрудники дорожной полиции, сообщил РИАМО представитель пресс-службы транспортной полиции по ЦФО.



«На перегоне между станциями Чехов и Шарапова Охота Курского направления Московской железной дороги пассажирским поездом был смертельно травмирован мужчина 1985 года рождения», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники транспортной полиции.