РИАМО - 29 мар. В Московской области на следующей неделе ожидается похолодание и гололедица на дорогах, водителям, которые уже сменили зимние шины на летние, рекомендовали не выезжать на личном авто, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На следующей неделе до четверга в регионе прогнозируется похолодание до минусовых температур, также ожидается снег и образование гололедицы на дорогах. Резкое понижение температуры начнется в ночь на понедельник, столбики термометров опустятся до плюс 1 градуса, местами до минусовых отметок.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не выезжать на дороги на летней резине, соблюдать дистанцию при управлении автомобилем, воздержаться от поездок на мототранспорте», - говорится в сообщении.

Также в регионе может образоваться кратковременный снежный покров высотой до 5 сантиметров.