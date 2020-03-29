РИАМО - 29 мар. В метро «переименовали» две станции в «ДомаДедовскую» и «ДомаБабушкинскую», чтобы напомнить москвичам о режиме самоизоляции, который, в первую очередь, касается пожилых горожан, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Решили напомнить вам, кого нужно оберегать в первую очередь в это непростое время», - говорится в сообщении.

В столице выявили 1014 случаев заражения коронавирусом. В связи с угрозой распространения Covid-2019 в мегаполисе ввели комплекс мер для сдерживания распространения инфекции. Для всех москвичей старше 65 лет введен режим изоляции. Дома также должны оставаться те горожане, у кого есть хронические заболевания.

Пожилым горожанам еду и лекарства на дом будут доставлять волонтеры и соцработники. Отличить волонтеров от мошенников можно по фирменным бейджам , а также можно проверить личность добровольца по телефону: +7-495-633–63–83. На сегодняшний день в мегаполисе 800 волонтеров готовы оказать помощь пожилым людям, которые соблюдают самоизоляцию на дому из-за коронавируса.

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