РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Заместители главы администрации городского округа Подольск лично проверяют качество дезинфекции подъездов в жилых домах, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению главы округа его заместители лично проверяют качество уборки и дезинфекции подъездов МКД. Так, на днях проверку в Климовске провел первый заместитель главы администрации Виктор Чуб», - говорится в сообщении.

В ходе проверки были выявленные недостатки в проведении работ, на которые было указано руководителю управляющей компании для принятия мер. Проверки в городском округе будут продолжены.

«К сожалению, не во всех из более чем 30 проверенных подъездов проводится надлежащая уборка, в отдельных случаях это подтверждают и жители», - поясняется в материале.

На территории Московской области в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции проводят дезинфекцию подъездов во всех жилых домах. Обрабатывают ручки дверей и окон, лифты, перила, полы и стены. Работы сотрудники УК должны проводить в защитных костюмах.

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