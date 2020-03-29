РИАМО - 29 мар. В воскресенье столбики термометров в столице поднялись до плюс 16,8 градуса, таким образом был побит абсолютный рекорд по теплу для 29 марта, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Воскресенье в Москве и области стало еще одним очень теплым днем. В 15 часов температура воздуха на ВДНХ повысилась до 16,8 градуса. И оказалось, что в Москве побит еще один рекорд температуры», - говорится в сообщении.

До этого самым теплым днем 29 марта было в 2007 году. Тогда воздух в столице прогрелся до плюс 16,5 градусов.

На следующей неделе в регионе ожидается похолодание до минусовых температур, а также выпадет снег. На дорогах прогнозируют гололедицу.