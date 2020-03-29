РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 мар. В домодедовском парке «Елочки» закрыли для посещения скейт-парк, сообщается в официальной группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, в целях вашей безопасности скейт-парк закрыт для посещения! Мы стараемся обеспечить полный контроль распространения коронавируса! Будьте аккуратны и старайтесь больше сидеть дома», - говорится в сообщении.

В Московской области объявлен режим повышенной готовности. Жителям региона рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это качается пожилых людей, так как они находятся в зоне риска по коронавирусу. В Подмосковье закрыты непродовольственные магазины, кафе, рестораны, бани, салоны красоты, развлекательные центры.

В подъездах всех жилых домов области ежедневно проводят дезинфекцию. Транспорт работает по расписанию выходного дня.