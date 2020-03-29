РИАМО - 29 мар. Скончался бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, руководивший Мосгоризбиркомом с середины 90-х, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти», - написал Собянин в личном Twitter-аккаунте.

Мэр также принес свои соболезнования семье и близким Горбунова.

Свои соболезнования близким и коллегам Горбунова высказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что вместе с Горбуновым они плодотворно работали по линии Общественного штаба по наблюдению за выборами в части законотворчества.

Валентин Горбунов работал в составе городской избирательной комиссии с 1993 года. Впервые председателем Мосгоризбиркома его избрали в 1995 году, после этого Горбунова переизбирали в 1999, 2003, 2007, 2011 и 2016 годах.

В 2020 году он подал заявление с просьбой освободить его от должности. В последний год Горбунов страдал от тяжелой болезни.

После ухода Горбунова члены Мосгоризбиркома утвердили кандидатуру Юрия Ермолова на должность нового председателя.