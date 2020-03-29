РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Детские и спортивные площадки в Подольске временно закрыли для посещения для профилактики распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В городском округе Подольск приостановлен доступ на детские и спортивные площадки. Так, управляющие компании округа в настоящее время ограждают лентами детские игровые площадки, спортивные площадки, помимо этого, закрыт доступ на школьные стадионы. На информационных стендах во дворах и рядом с площадками размещаются разъяснительные объявления», - говорится в сообщении

Сотрудники администрации округа и ее структурных подразделений в микрорайонах проводят разъяснительную работу с родителями, которые приводят своих детей на игровые и спортивные площадки. В условиях принимающихся мер в рамках режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции делать это запрещено.

«В настоящее время, когда предпринимаются меры в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, важным остается ответственное соблюдение каждым человеком предписаний по ее профилактике. Ведь лучше постараться не допустить инфицирования, чем потом бороться с болезнью», - пояснил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

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