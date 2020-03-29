РИАМО - 29 мар. Из-за угрозы распространения коронавируса нового типа в Москве ввели целый ряд мер, на фоне этого значительно сократился пассажиропоток, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по коронавирусной инфекции.

«Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги первого нерабочего дня, 28 марта. Окончательные выводы делать рано, но механизм социального дистанцирования начал работать», - отмечается в материале.

По имеющимся данным, поездок на метро стало на 67% меньше, на наземном общественном транспорте — на 55% меньше. Снижение пассажиропотока также затронуло пригородные поезда — минус 37%, а также прибывающие из Московской области автобусы — минус 70%.

На 42% стало меньше поездок на такси, и на 36% сократились поездки на каршеринге. На улицах столицы зафиксировано на 27% меньше от общего количества личных автомобилей.

«Дороги столицы стали свободнее на 67% по сравнению с тремя неделями ранее. На 27% снизилось количество ДТП», - отмечается в материале.

Ранее мэр столицы поблагодарил москвичей, которые прислушались к рекомендациям и остались дома.

На сегодняшний день в России зафиксировано 1534 случая заражения. При этом в Москве зарегистрировано 1014 случаев.

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