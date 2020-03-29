РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Все экстренные службы подмосковных Люберец и структуры жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В связи с непростой эпидемиологической обстановкой президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. При этом обращаю ваше внимание на то, что все экстренные службы и структуры жизнеобеспечения городского округа Люберцы будут работать в штатном режиме», - написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ружицкий отметил, что обо всех чрезвычайных ситуациях граждане могут сообщить диспетчеру службы 112 или позвонить в ЕДС ЖКХ по телефонам: 8 (495) 103-44-33 или 8 (800) 301-44-33. По его словам, если у жителей возник вопрос, связанный с коронавирусом, нужно обращаться на единую горячую линию: 8 (800) 550-50-30.

«Прошу вас, соблюдайте режим самоизоляции! Не выходите лишний раз из дома, подумайте о себе и своих близких», - заключил Ружицкий.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>