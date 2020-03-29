РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Подольская городская поликлиника №1 отменила плановые приемы пациентов с 30 марта, они будут возобновлены после 12 апреля, сообщается на сайте медучреждения.

«В ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1» в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 30 марта отменяются все плановые приемы. При появлении симптомов ОРВИ: повышенная температура, кашель и насморк, необходимо вызвать врача на дом по телефону колл-центра: 8(800)550-50-30», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что заявку на выписку рецептов можно оставить по телефону (улица Кирова, 27): 8(496)763-09-28; 8(496)763-74-28; 8(925)707-94-70 с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 14:00. Плановые приемы к врачам будут возобновлены после 12 апреля.

Помимо этого, для горожан в возрасте от 65 лет была организованная горячая линия: 8(925)416-94-41, 8(925)707-94-70.

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