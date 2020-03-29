РИАМО - 29 мар. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить закон о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы из-за ситуации с коронавирусом в стране, также он дал поручение продлить на полгода срок уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, сообщает Газета.ru.

Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к жителям страны 25 марта в связи с ситуацией, связанной с распространением новой Covid-2019.

«Изменения в законодательстве должны предусматривать право физлиц и индивидуальных предпринимателей на приостановление срока исполнения обязательств по долгу на срок до шести месяцев», - говорится в документе.

Также российские ИП получат право потребовать уменьшить размер платежа, если их среднемесячный доход снизится на 30% и более.

Также Путин поручил до 30 марта обеспечить для малого и среднего бизнеса, работающих в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от Covid-2019, отсрочку выплаты по налогам на полгода.

Также правительству страны поручено определить перечень международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения и подготовить поправки к ним. Изменения должны предусматривать налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, которые не являются налоговыми резидентами России. Президент подчеркнул, что в случае, если договоренности не будут достигнуты, то страна в одностороннем порядке будет выходить из данных договоров.

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