РИАМО - 29 мар. На Варшавском шоссе в столице машина такси наехала на стоящую уборочную технику, в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня в 11:50 на Варшавском шоссе в районе дома 170 Ж произошло ДТП. Водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris (такси), совершил наезд на стоящее транспортное средство, уборочную технику», - говорится в сообщении.

В результате данной дорожной аварии таксист погиб. Специалисты начали устанавливать все обстоятельства произошедшей трагедии.