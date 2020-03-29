РИАМО - 29 мар. Все кассиры и контролеры, которые работают на Московских центральных диаметрах обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками для рук, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Для кассиров и контролеров МЦД закуплено более 2 тысяч флаконов с дезинфицирующим средством для рук, более 11 тысяч латексных перчаток и свыше 50 тысяч медицинских масок. В ближайшее время будет приобретено еще 150 тысяч масок», - говорится в сообщении.

Кроме того, на диаметрах были усилены меры санобработки вагонов поездов и станций. Уборку проводят несколько раз в день.

Пассажиров просят не пользоваться общественным транспортом без необходимости, а лучше остаться дома.

При оплате проезда лучше всего использовать бесконтактные способы: транспортной картой, банковской картой, через мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК».

Транспорт в Московском регионе ежедневно дезинфицируют, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

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