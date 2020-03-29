РИАМО - 29 мар. Оперативные группы, состоящие из спасателей, начали встречать в аэропортах Московского региона граждан, которые возвращаются из-за границы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности организовал работу оперативных групп в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский по встрече и учету прибывающих из-за границы граждан», - сказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Такие меры приняты в столице в рамках реализации задач оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Опергруппы состоят из спасателей, психологов, связистов и фельдшеров. Всего в работе в аэропортах заняты более 200 человек. Дежурства ведутся круглосуточно, специалисты обеспечены средствами защиты, связи и личной гигиены.

Также на режим круглосуточного дежурства переведены пожарные и спасатели, которые обеспечивают безопасность горожан.

«Ежедневно на дежурство заступают более тысячи человек, которые, кроме тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, готовы при необходимости к оперативному проведению дезинфекции в местах массового пребывания людей», — отметил Бирюков.

С 27 марта правительство России поручило Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключением стали полеты, организованные для возвращения российских граждан домой, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства страны.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 677 тысяч случаев заражения. В России зафиксировано 1014 пациентов с коронавирусом.

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