РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Лесопарковые зоны и парки подмосковного Подольска, не внесли в список общественных территорий и учреждений, подлежащих закрытию на период нерабочей недели, они открыты для одиночных и семейных прогулок, сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

«Лесопарковые зоны и парки не внесены в список общественных территорий и учреждений, подлежащих закрытию на период нерабочей недели. Они предназначены для одиночных и семейных прогулок для родителей с маленькими детьми, не вступая в контакт с окружающими, а это - мера ответственности взрослых. В парках закрыты все аттракционы, детские игровые и спортивные площадки, а также зоны общепита, чтобы не допускать контактов людей», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что данные меры направлены на заботу о здоровье горожан, однако жителям рекомендуется оставаться дома.