РИАМО - 29 мар. В начале следующей недели в Подмосковье и Москве ожидается похолодание до минусовых температур, возможно выпадение снега и образование гололедицы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Начиная с понедельника в столице резко похолодает. Ближайшей ночью мы начнем ощущать влияние холодного атмосферного фронта. Днем в понедельник кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, но сильными они не будут. В Москве будет от 0 до плюс 2, по области от минус 2 до плюс 3 градусов», - сказал собеседник агентства.

Во вторник ожидается облачная погода, ночью прогнозируется кратковременный снег, днем существенных осадков не будет. Температурный режим в этот день останется таким же как в понедельник.

В среду осадков не ожидается, температура воздуха в Москве зафиксируется на отметке 2-4 градуса тепла, в Подмосковье - 0-5 градусов.

«С четверга начнется потепление. В этот день облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Днем плюс 5-7 в Москве и плюс 3-8 по области», - добавил синоптик.

По его словам, в конце недели местами в регионе возможны небольшие дожди. Днем воздух будет прогреваться до плюс 11 градусов.

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