РИАМО - 29 мар. В двух муниципалитетах Московской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, все они изъяты для дальнейшего уничтожения, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Обнаружение боеприпаса времен ВОВ. городской округ Подольск, деревня Северово, в поле. В 18:30 боеприпас изъят для дальнейшего уничтожения силами Министерства обороны РФ», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что в городском округе Можайский, СНТ «Бугайлово-2» также обнаружен боеприпас времен Великов Отечественной войны. Его изъятие и уничтожение запланировано на 30 марта.