РИАМО - 29 мар. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рекомендовал верующим пока не посещать церкви и храмы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», - сказал патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя.

Он подчеркнул, что данный пример говорит о том, что и без посещения церкви верующие могут спастись.

Мария Египетская является христианской святой, покровительницей кающихся женщин. Много лет она была блудницей, но однажды, дойдя с группой паломников до Иерусалима, не смогла войти в храм Гроба Господня. Тогда Мария осознала свое падение и стала усиленно молиться и тогда вошла в храм.

После выхода их церкви она начала возносить благодарственную молитву Деве Марии и услышала голос, сказавший ей: «Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой». Мария перешла реку и удалилась в пустыню, где провела 47 лет в полном уединении. Единственным человеком, который посетил Марию в пустыне, стал иеромонах Зосима.

«Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», - добавил патриарх.

На сегодняшний день в стране выявлено 1543 случая заражения коронавирусной инфекции. Россиянам рекомендовали перейти на режим самоизоляции и соблюдать правила личной гигиены.

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