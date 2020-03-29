РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Рабочие убрали несанкционированный навал мусора на обочине дороги у деревни Наумово городского округа Подольск по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на мусор на дороге в деревне Наумово. Он отметил, что мусор находится на обочине.

«Администрация округа совместно с территориальным отделом «Дубровицкий» и подрядной организацией МБУ «ПКБ» осмотрели автодорогу Подольск - СНТ «Кузнечики». Осмотр подтвердил наличие мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Указанная в обращении жителя автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления. На территории Подольска вблизи деревни Наумово проводятся регулярные работы по очистке придорожной полосы автомобильной дороги Подольск - СНТ «Кузнечики». В настоящее время контроль за соблюдением своевременности и качества уборки усилили.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.