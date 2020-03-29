РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Уличный фонарь в одном из домов на улице Школьной микрорайона Климовск Подольска отремонтировали после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения на внутридворовой территории в микрорайоне Климовск. Он отметил, что уличный фонарь не работает на улице Школьная у дома №8.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправности уличного освещения в микрорайоне Климовск на улице Школьная, сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению освещения проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.