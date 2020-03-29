РИАМО - 29 мар. В Подмосковье за минувшие сутки зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах. <…> Москва – 197, Московская область - 27», - говорится в сообщении.

Результаты их тестов на Covid-2019 подтверждены в установленном порядке.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 1543 случая заражения данной инфекцией, выписано - 64 человека.

В Подмосковье объявлен режим повышенной готовности. Пожилым жителям особо следует соблюдать режим самоизоляции, так как они находятся в зоне риска. В регионе закрыты непродовольственные магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, развлекательные центры.

По поручению губернатора в регионе проводится обработка мест общего пользования. Общественный транспорт работает в режиме выходного дня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей провести нерабочую неделю дома, воздержаться от прогулок в компаниях.

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