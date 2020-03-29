РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 мар. Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова призвала жителей оставаться дома и отказаться от прогулок по городу и лесу в связи с распространением коронавируса.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1543 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 64 человека.

«Оставайся дома! Этот призыв сейчас не менее важен, чем мойте руки и берегите себя. Коронавирус распространяется по планете. Россия по числу заболевших на 135 месте, но пик не пройден. Поэтому очень важно сейчас делать все, как просят нас и медики, и власти. День за днем меры ужесточают», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она напомнила, что уже закрылись театры и кинотеатры, введен запрет на проведение общественных и спортивных мероприятий. С 28 марта в Подмосковье и Москве останавливается работа ресторанов, баров, кафе, за исключением услуг по доставке еды. Продуктовые магазины и аптеки работают. Временно будут закрыты салоны красоты, бани. Это жесткие меры, но они сейчас они нужны. Президент объявил о нерабочей, но оплачиваемой неделе.

«Мне жаль, что многие из вас называли эти несколько дней очередными майскими каникулами! Мне стыдно за людей, кто думает так! Кто-то собрался заниматься большими группами спортом в парках, кто-то собирает компанию, чтоб отправиться на шашлык. А кто-то и вовсе решил, что пора лететь в Сочи. Это не каникулы, это неделя для самоизоляции! Для того, чтоб меньше контактировать друг с другом и остановить рост заболеваемости. И сегодня, объезжая Дзержинский, увидела, как наши пенсионеры сидят на лавочках возле подъездов. Хотя людям старшей 65+ даны рекомендации – оставаться дома», - пояснила глава города.

Она напомнила, что Россия столкнулась с вирусом позже других стран. Именно поэтому существует возможность посмотреть на опыт стран. Когда в китайских городах люди самоизолировались, были приняты жесткие меры, болезнь пошла не спад.

«Когда все это закончится? Президент заявил, что Россия может побороть вирус раньше, чем через три месяца. Мы будем говорить о спаде, когда цифры покажут: заболевших на сегодня меньше, чем вчера и позавчера. Но надо набраться сил, подождать. И помнить, что победа над заразой зависит от мер безопасности каждого из нас. Чем быстрее мы будем соблюдать все правила, тем быстрее вирус уйдет», - завершила она.

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